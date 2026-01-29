Στο γήπεδο της Τούμπας, συνοδευόμενος από την κόρη του, βρέθηκε ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος άφησε ένα λουλούδι στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο οποίος συνοδευόταν από την κόρη του, πήγε και στη Θύρα 4 όπου ήταν συγκεντρωμένοι οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» και στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.

«Τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι περιττά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ από μικρό παιδί. Η 27/1 είναι μέρα θλίψης και πένθους για την oικογένεια του ΠΑΟΚ, για τη Θεσσαλονίκη και τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι ωραία τα ευχολόγια, το να πούμε «ποτέ ξανά» πραγματικά είναι το μόνο που μπορεί να πει κάποιος, στο τέλος όμως εμείς μένουμε εδώ», είπε αρχικά ο Γκαγκάτσης και συνέχισε.

«Κρίμα για αυτούς που έφυγαν, κρίμα για τους συγγενείς τους που θα δουν τα παιδιά σε φέρετρα. Είναι συγκινητικός ο κόσμος του ΠΑΟΚ και όλοι οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων, αλλά και όλοι όσοι έχουν συγκλονιστεί από αυτό που έχει συμβεί».