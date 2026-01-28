Ο Ρισόν Χολμς απουσίασε από την προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τετάρτη (28/1) λόγω στομαχικών διαταραχών ενώ ο Κέντρικ Ναν έκανε και πάλι ατομικό πρόγραμμα.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Παρασκευή (30/1) τη Βιλερμπάν εκτός έδρας για την 25η αγωνιστική της Euroleague και η προετοιμασία συνεχίζεται με προβλήματα.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (28/1) ο Ναν έκανε ξανά ατομικό πρόγραμμα καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του ενώ ο Χολμς έμεινε εκτός λόγω στομαχικών διαταραχών.

Το θετικό, τουλάχιστον, για τον Εργκίν Αταμάν είναι το γεγονός ότι προπονήθηκε κανονικά ο Ομέρ Γιούρτσεβεν και υπολογίζεται για τον αγώνα με τους Γάλλους.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην 9η θέση με απολογισμό 14-10 μέχρι στιγμής, ενώ η Βιλερμπάν είναι ουραγός με 6 νίκες και 18 ήττες.