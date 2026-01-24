Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Super League, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ευρωπαϊκή κόπωση, αλλαγές προπονητών και κρίσιμα βαθμολογικά ραντεβού τόσο στην κορυφή όσο και στη μάχη της παραμονής.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ

17:00, COSMOTE SPORT 1 HD

Ο Ολυμπιακός δεν είχε ματς πρωταθλήματος την προηγούμενη αγωνιστική, καθώς αναβλήθηκε το παιχνίδι με τον Αστέρα και αξιοποίησε στο έπακρο την ξεκούραση με τη μεγάλη νίκη στο Τσάμπιονς Λιγκ επί της Λεβερκούζεν. Πριν τον… τελικό με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ έχει τον αγώνα με τον Βόλο και θα προσπαθήσει να το «καθαρίσει» γρήγορα εν όψει του επόμενου καθοριστικού ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Στο Καραϊσκάκη έχει μία απώλεια στο πρωτάθλημα, στο τελευταίο ματς (ισοπαλία με την Κηφισιά). Πιθανό το ροτέισον, λόγω κόπωσης, από πρόβλημα προέρχεται ο γκολκίπερ Πασχαλάκης.

Η βαριά εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο προκάλεσε την αντίδραση του Μπέου, που τιμώρησε με πρόστιμο τους παίκτες. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την ομάδα της Μαγνησίας, δεχόμενη πάλι τρία γκολ, αλλά παραμένει ψηλά στη βαθμολογία, στην πέμπτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Εκτός έδρας έχει πάρει τέσσερις νίκες, αλλά προέρχεται από δύο ήττες, παρ’ ό,τι σκόραρε και στα δύο ματς. Έχει απουσίες, καθώς είναι τιμωρημένοι οι μέσοι Κόμπα, Μαρτίνες, Ασεχνούν, στον αντίποδα επιστρέφει ο επιθετικός Μακνί.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΕΚ

19:30, Novasports Prime

Η βαριά ήττα από τον ΟΦΗ προκάλεσε εξελίξεις στον Αστέρα και με την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό προχώρησε σε νέα αλλαγή προπονητή, με τον Ράσταβατς να επιστρέφει και να έχει παραπάνω ημέρες στη διάθεση του για να δουλέψει με την ομάδα του, ώστε να τη βελτιώσει. Η ομάδα της Αρκαδίας, παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία, προέρχεται από δύο ήττες, δεν έχει σκοράρει στους τρεις τελευταίους αγώνες και δεν έχει νίκη στα τρία τελευταία εντός έδρας ματς. Εκτός είναι οι τιμωρημένοι μέσοι Αλάγκμπε και Τσίκο.

Η ΑΕΚ επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στις νίκες, με τον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας και επανέφερε και την αυτοπεποίθηση σε υψηλά επίπεδα, μετά την ισοπαλία στο πρωτάθλημα με τον Άρη και- κυρίως- τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Η «Ένωση» πάει για ένα σημαντικό «διπλό» στην Τρίπολη και εκτός έδρας έχει μόνον μία ήττα, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο μοναδικό παιχνίδι μακριά από το γήπεδο της που δεν έχει σκοράρει. Από πρόβλημα προέρχεται ο μέσος Περέιρα.

ΑΕΛ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

20:00, COSMOTE SPORT 2 HD

Η Λάρισα πέτυχε την πρώτη εντός έδρας νίκη της και μάλιστα πολύ σημαντική, απέναντι στον Άρη και πάει για δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο στο γήπεδο της, καθώς ζητούμενο είναι η διάρκεια στην προσπάθεια που κάνει να μείνει στην κατηγορία. Η ομάδα της Θεσσαλίας είναι τρεις αγωνιστικές αήττητη και δεν έχει χάσει στα τρία τελευταία ματς στο γήπεδο της, ενώ συνεχίζει τις κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ κάνοντας προσθαφαιρέσεις. Στη διάθεση του Παντελίδη είναι και οι μέσοι Ατανάσοφ και Μασόν.

Μετά από δέκα συνεχόμενες ήττες και έξι παιχνίδια που δεν είχε σκοράρει, ο Πανσερραϊκός πέτυχε τη νίκη που τρόπο πολύ χρειαζόταν για να πάρει ανάσα και κουράγιο για να συνεχίσει την προσπάθεια, αφού έχει μείνει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και εξακολουθεί να είναι δύσκολη η σωτηρία. Το παλεύει όμως, κάνει μεταγραφές για να ενισχυθεί και το ματς στην Λάρισα είναι κομβικό. Εκτός έδρας πάντως έχει κέρδος μόλις μία ισοπαλία. Στη διάθεση του Σαραγόσα επανέρχεται ο αμυντικός Ντε Μάρκο.