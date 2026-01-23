Ο Παναθηναϊκός έχει ανοίξει ενεργά το μέτωπο του αριστερού μπακ, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θέλει ούτε να βλέπει… ζωγραφιστό τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς και φαίνεται πως ήδη βρέθηκε ο αντικαταστάτης του. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με σαφές αναπτυξιακό προφίλ, διεθνή εμπειρία σε πρωτάθλημα έντασης και χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο σύγχρονο παιχνίδι των άκρων.

Eχει καλό timing στις μονομαχίες και δεν φοβάται να ανέβει ψηλά. Του αρέσει να παίζει με ένταση και δύναμη, ενώ καλύπτει άνετα δύο θέσεις. Διαβάστε περισσότερα στο Sportdog.gr