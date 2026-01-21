Η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε ήττα-σοκ με 3-1 από τη Μπόντο Γκλιμτ, την Τρίτη (20/1), για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και η διοίκηση αποφάσισε να επιστρέψει τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ήθελε να αφήσει πίσω της την ήττα με 2-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League παίρνοντας τη νίκη στην έδρα της Μπόντο Γκλιμτ, τελικά όμως ήρθε νέα ήττα και μάλιστα με 3άρα.

Ένα αποτέλεσμα που σόκαρε τους οπαδούς της και ειδικά τους 374 που είχαν ταξιδέψει στη Νορβηγία και είδαν από κοντά την ομάδα τους να γνωρίζει ταπεινωτική ήττα. Αυτοί οι 374, τελικά, θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη (21/1).

Η Μάντσεστερ Σίτι θα μοιράσει στους οπαδούς της που ταξίδεψαν στη Νορβηγία τις 9.357 λίρες που ξόδεψαν συνολικά για να βρεθούν στο γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ, με τους αρχηγούς της ομάδας, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας, Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ, να αναφέρουν τα εξής σε κοινή δήλωσή τους…

«Οι φίλαθλοί μας σημαίνουν τα πάντα για εμάς. Γνωρίζουμε τις θυσίες που κάνουν για να μας ακολουθούν εντός και εκτός έδρας και ποτέ δεν το θεωρούμε δεδομένο. Είναι οι καλύτεροι φίλαθλοι στον κόσμο. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι το ταξίδι στο Μπόντο, υπό συνθήκες παγωνιάς, ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και σε μια δύσκολη βραδιά για εμάς αγωνιστικά. Η κάλυψη του κόστους των εισιτηρίων είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε».