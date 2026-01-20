Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αποχώρηση του Χρήστου Μανδά από τη Λάτσιο, με προορισμό την Premier League και την Μπόρνμουθ. Εκτός απροόπτου, ο Έλληνας τερματοφύλακας θα αποτελέσει την τρίτη πώληση των «λατσιάλι» στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Υπάρχει ήδη πλήρης συμφωνία ανάμεσα στον αγγλικό σύλλογο και τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βλέπει με πολύ θετικό μάτι τη μετακόμιση στην Αγγλία. Βασικό κίνητρο για τον 23χρονο γκολκίπερ είναι η ανάγκη για σταθερό χρόνο συμμετοχής, κάτι που του έλειψε τους τελευταίους μήνες, καθώς περιορίστηκε στον πάγκο.

Στις δύο προηγούμενες σεζόν με τη φανέλα της Λάτσιο, ο Μανδά είχε ανεβάσει σημαντικά το αγωνιστικό του στάτους, φτάνοντας μάλιστα στα μέσα της περσινής χρονιάς να προσπεράσει τον Προβεντέλ στην ιεραρχία κάτω από τα δοκάρια. Ωστόσο, η επιστροφή του Μαουρίτσιο Σάρι στον πάγκο έφερε εκ νέου ανακατατάξεις, με τον διεθνή Έλληνα να καταγράφει μόλις μία συμμετοχή φέτος, στον αγώνα Κυπέλλου Ιταλίας απέναντι στη Μίλαν.

Η προοπτική της Premier League φαντάζει ως ιδανική ευκαιρία για restart στην καριέρα του, με τον Μανδά να στοχεύει στην αγωνιστική του επανεκκίνηση. Το μόνο που απομένει πλέον είναι η διευθέτηση μιας τελευταίας λεπτομέρειας ανάμεσα στους δύο συλλόγους, ώστε να «κλειδώσει» και τυπικά η μεταγραφή.