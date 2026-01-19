Ο Ντιμίτρι Παγιέ βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών, που αφορούν ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση πρώην συντρόφου του από τη Βραζιλία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Sun, η 29χρονη Βραζιλιάνα δικηγόρος Λαρίσα Φεράρι υποστηρίζει πως διατηρούσε σχέση με τον διεθνή Γάλλο ποδοσφαιριστή, μέσα στην οποία –σύμφωνα με τα λεγόμενά της– κυριαρχούσαν ο έλεγχος, η χειραγώγηση και η συστηματική ταπείνωση.

Η Φεράρι καταγγέλλει ότι υπέστη έντονη ψυχολογική πίεση, συνεχείς προσβολές και εξευτελιστικές συμπεριφορές, μέρος των οποίων φέρεται να έχει αποτυπωθεί και σε οπτικό υλικό. Παράλληλα, ισχυρίζεται πως ο Παγιέ επικαλούνταν επαφές με περίπου 300 γυναίκες, χρησιμοποιώντας το γεγονός αυτό ως μέσο υποτίμησης και ελέγχου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της, υπήρχαν «τιμωρητικές» πρακτικές με στόχο τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς της, σωματικά σημάδια έπειτα από σεξουαλικές επαφές, καθώς και έμμεσες απειλές, μέσω αναφορών σε διασυνδέσεις με τη μαφία. Η ίδια αναφέρει επίσης ότι έμεινε έγκυος από τον ποδοσφαιριστή, αλλά υπέστη αποβολή.

Η σχέση τους φέρεται να ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023, έπειτα από επικοινωνία μέσω Instagram. Η Φεράρι ισχυρίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2025 βίωσε περίπου 12 ώρες έντονης ψυχολογικής καταπόνησης, αισθανόμενη εξαναγκασμένη να συμμορφωθεί με απαιτήσεις προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση.

Τον περασμένο Απρίλιο, η 29χρονη κατέθεσε επίσημη καταγγελία στις βραζιλιάνικες αρχές για τα περιστατικά που περιγράφει, ενώ ο Ντιμίτρι Παγιέ αρνείται κατηγορηματικά το σύνολο των κατηγοριών.