Μετά τους Κέντρικ Ναν και Ντίνο Μήτογλου, ο Παναθηναϊκός έχασε και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μπάγερν Μονάχου (15/1, 20:30) στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν αρχικά ήξερε ότι δεν θα είχε στη διάθεσή του τον Μήτογλου, στη συνέχεια προέκυψε το πρόβλημα με τον Ναν και τώρα, λίγες ώρες πριν το παιχνίδι στη Γερμανία, έχασε και τον Ρογκαβόπουλο.

Όπως έγινε γνωστό, ο Έλληνας φόργουορντ ανέβασε πυρετό την Πέμπτη (15/1) και δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, με συνέπεια ο Αταμάν να μην υπολογίζει ούτε σε αυτόν για την αναμέτρηση με τους Βαυαρούς.

Έτσι, οι 12 διαθέσιμοι παίκτες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο 13-8 μετά τις πρώτες 21 αγωνιστικές, είναι οι Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνγανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν.