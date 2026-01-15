Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν για τους διαιτητές μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, είχαν τελικά ως αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με πρόστιμο 5.000 ευρώ από τη Euroleague.

Οι «πράσινοι» είχαν ηττηθεί με 82-87 από τους «ερυθρόλευκους» και ο προπονητής τους είχε αναφερθεί στους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα, λέγοντας, με ειρωνική διάθεση, ότι θα πρέπει να σφυρίξουν στον τελικό.

Δηλώσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη Euroleague, η οποία ανακοίνωσε ότι ο Αταμάν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η ένσταση που είχε κάνει η Ζαλγκίρις Κάουνας για το φύλλο αγώνα στην αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια απορρίφθηκε.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Euroleague αναφέρει…

19η αγωνιστική

Η Βίρτους Μπολόνια τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ λόγω επεισοδίων που προκλήθηκαν από το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – EA7 Εμπόριο Αρμάνι Μιλάνο, βάσει του Άρθρου 29.2.g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού ΑΚΤΩΡ Αθήνας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με την εκτέλεση των διαιτητών Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ Αθήνας – Ολυμπιακός Πειραιώς, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.c) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

20η αγωνιστική

Ο Ερυθρός Αστέρας τιμωρήθηκε με πρόστιμα ύψους 25.000 ευρώ λόγω επεισοδίων που προκλήθηκαν από το κοινό κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός-Βαλένθια σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) και g) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball. Η απόφαση αυτή ενεργοποιεί την αναστολή της ποινής περιορισμού της χωρητικότητας 80% στον επόμενο εντός έδρας αγώνα του συλλόγου, η οποία επιβλήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της Πειθαρχικής Απόφασης 18/2025-26.

Η ένσταση που υπέβαλε η Ζαλγκίρις Κάουνας για το φύλλο αγώνα του αγώνα Βίρτους Μπολόνια – Ζαλγκίρις Κάουνας απορρίφθηκε.