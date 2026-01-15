Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι έκλεισε τον κύκλο του στον Παναθηναϊκό και αποχαιρέτησε την Αθήνα, κάνοντας το επόμενο βήμα στην καριέρα και τη ζωή του. Λίγες ημέρες πριν, το «τριφύλλι» αποχαιρέτησε τον Πολωνό τερματοφύλακα με μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, βάζοντας τίτλους τέλους σε μια διετή συνεργασία.

Ο «Ντράγκο» επέστρεψε στην Πολωνία για λογαριασμό της Βίτζεβ Λοτζ, με τον Παναθηναϊκό να αποκομίζει οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει συνολικά τις 800.000 ευρώ.

Ο 28χρονος γκολκίπερ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις την Κυριακή (11/1) και λίγο αργότερα εντάχθηκε στην αποστολή της νέας του ομάδας, η οποία πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Μπελέκ. Στο διάστημα της παραμονής του στην Τουρκία, φιλοξενήθηκε στο στούντιο του «Meczyki», όπου αναφέρθηκε στο παρασκήνιο της μετακίνησής του.

«Ήμουν αποφασισμένος για τη μεταγραφή από την αρχή. Στο εξωτερικό βρίσκομαι ήδη δέκα χρόνια και μου έλειπε λίγο η Πολωνία. Δεν εξέτασα άλλους προορισμούς στο εξωτερικό. Απομένουν ακόμη κάποια οργανωτικά ζητήματα. Την Κυριακή πέταξα από την Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη βρέθηκα ήδη εδώ, στο Μπελέκ», ανέφερε ο Ντραγκόφσκι και πρόσθεσε: «Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να φύγω. Από όσο γνωρίζω, υπήρξε ένα ή δύο ερωτήματα από άλλες πολωνικές ομάδες, αλλά εγώ ήξερα από την αρχή τι θέλω, οπότε δεν κοίταξα κάτι άλλο. Είμαι θετικά έκπληκτος από την ποιότητα στη Βίντζεβ και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Υπάρχουν εδώ αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι πολύ καλοί τεχνικά και θα μπορούσαν να σταθούν και στο εξωτερικό», κατέληξε ο 28χρονος.