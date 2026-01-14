Η ήττα με 0-2 από τον ΠΑΟΚ έφερε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, ενώ αναφέρθηκε και στην αντικατάσταση του Γιαζίτσι στο πρώτο ημίχρονο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν από νωρίς πίσω με 0-2 και δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, με τον προπονητή τους να στέκεται στην ανωτερότητα του αντιπάλου.

«Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς σε όλο τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά, δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλα τα σημεία του αγώνα», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ και συνέχισε.

«Σε κανένα σημείο, σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Όμως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ».

Τέλος, για το γεγονός ότι έβγαλε τον Γιαζίτσι κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, είπε: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτσι σήμερα. Έγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής».