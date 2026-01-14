Η ΑΕΚ αποκλείστηκε στους «8» του κυπέλλου Ελλάδας μετά την ήττα με 0-1 από τον ΟΦΗ στην OPAP Arena και ο Μάρκο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη, τονίζοντας ότι η ομάδα του… δεν έχει επιστρέψει από τις διακοπές.

Η Ένωση δεν έχει μπει καθόλου καλά στο 2026 καθώς μετά την ισοπαλία με τον Άρη που την έριξε από την 1η στη 2η θέση στο πρωτάθλημα, ήρθε τώρα και ο αποκλεισμός στο κύπελλο και μάλιστα με εντός έδρας ήττα.

Ένα αποτέλεσμα που πάγωσε τους οπαδούς της, με τον προπονητή της να αναλαμβάνει την ευθύνη και να τονίζει πως θα πρέπει η ομάδα του να επιστρέψει στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις που είχε πριν τη διακοπή λόγω εορτών.

«Πολύ δύσκολο αποτέλεσμα για εμάς απόψε. Η ευθύνη είναι δική μου. Χάσαμε έναν από τους βασικούς στόχους. Δεν γυρίσαμε από τις διακοπές, δεν είχαμε ρυθμό, είμαστε μία διαφορετική ομάδα. Χάνουμε ευκαιρίες τη μια πίσω από την άλλη. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να επιστρέψουμε στην απόδοση που είχαμε», είπε αρχικά ο Νίκολιτς και συνέχισε.

«Χάσαμε έναν βασικό στόχο. Η μπάλα μας τιμωρεί. Έχουμε το ματς με τον Παναθηναϊκό τώρα και πρέπει να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις που είχαμε πριν τη διακοπή».