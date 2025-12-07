Η ΑΕΚ πάλεψε όσο μπορούσε το μεσημέρι της Κυριακής (7/12), όμως ο Ολυμπιακός επέβαλε με χαρακτηριστική ευκολία τον ρυθμό του και έφτασε στη νίκη με 100-93 για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL, παραμένοντας αήττητος στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι Πειραιώτες ανέβηκαν στο 9-0 (5-0 στο ΣΕΦ και 4-0 μακριά από την έδρα τους), μπροστά σε περίπου 7.000 φίλους τους, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην έχει στη διάθεσή του τον Εβάν Φουρνιέ. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι παίκτες του έδωσαν ουσιαστικές λύσεις, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό.

Η ΑΕΚ από την άλλη υποχώρησε στο 5-3 (2-1 στο γήπεδό της και 3-2 εκτός), με τον Ντράγκαν Σάκοτα να αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες: Κατσίβελης, Χαραλαμπόπουλος, Μπράουν και Κλαβέλ έμειναν εκτός. Παρά τις ελλείψεις, η εικόνα της ομάδας ήταν θετική, ειδικά χάρη στον εντυπωσιακό Κρις Σίλβα και τον Άντονις Άρμς – κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο πίσω μέρος του μυαλού όλων βρισκόταν φυσικά και η αναμέτρηση της Τετάρτης (10/12) με τη Λέβιτσε για το Basketball Champions League.

Ο Σίλβα πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, γεμίζοντας όλες τις στατιστικές κατηγορίες και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον ομάδων της EuroLeague. Με 31 πόντους, οκτώ ριμπάουντ, τρεις ασίστ και δύο μπλοκ, ο πρώην παίκτης των Atlanta Hawks ήταν πραγματικά ασταμάτητος.