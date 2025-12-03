Έναν ευρηματικό τρόπο βρήκαν οι οπαδοί της Μπορούσια Ντόρτμουντ για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα νέα, αυστηρότερα μέτρα που εξετάζονται στη Γερμανία και τα οποία επιδιώκουν να επιβληθούν στους φιλάθλους με το πρόσχημα της ενίσχυσης της ασφάλειας στα γήπεδα.

Στον χθεσινό αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, δημιούργησαν μια επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, την οποία μετέτρεψαν σε ένα τεράστιο πανό. Το πανό είχε επίσημη μορφή και ανέφερε τα εξής:

«Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Σταδίων

44139 Ντόρτμουντ

Υπουργείο Εσωτερικών του Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Friedrichstraße 62–80

40217 Ντίσελντορφ

– Εντός υπηρεσίας –

Θέμα: IMK 2025

Τα στάδια είναι ασφαλή

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι,

σε σχέση με το προαναφερθέν θέμα, παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα παρακάτω πραγματικά δεδομένα:

Παρακαλώ να γνωρίζετε ότι οι λαϊκιστικές απαιτήσεις, χωρίς καμία τεκμηριωμένη βάση, πρέπει να σταματήσουν. Τα στατιστικά στοιχεία που έχουν συνταχθεί από τις υπηρεσίες σας αφηγούνται μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα.

Το κοινό αξίζει μια συζήτηση βασισμένη σε γεγονότα και πλήρη διαφάνεια. Η άμεση δημοσιοποίηση των διαπραγματεύσεων είναι αναγκαία.

Κλείνοντας, σας παραπέμπω στο εποικοδομητικό σχέδιο λύσης “Τα στάδια είναι ασφαλή”.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Κατ’ εντολή

Υπογραφή: Müller

Πιστοποιημένο

Υπογραφή: Sicher

IMK 2025»