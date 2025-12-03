Κάποτε ο Νεϊμάρ πρόσφερε στο ποδόσφαιρο σπουδαίες παραστάσεις, σήμερα όμως αγωνίζεται στη Βραζιλία και μάλιστα συνήθως μέτρια. Ωστόσο εκείνος και η οικογένειά του έχουν ένα σχέδιο για το μέλλον.

Ένας χοντρός πάγος είναι ακουμπισμένος στο τραυματισμένο γόνατό του, αλλά το πρόσωπό του λάμπει: ο Νεϊμάρ μπορεί τελικά να παλέψει για την παραμονή στην κατηγορία. Τουλάχιστον απέναντι στη Σπορτ Ρεσίφε, η οποία έχει ήδη υποβιβαστεί και βρίσκεται τελευταία, ο άλλοτε παγκόσμιας κλάσης παίκτης έκανε επιτέλους μια πειστική εμφάνιση.

Το 1–0 (25’) το πέτυχε ο ίδιος, ενώ το 3-0 του Ζοάο Σμιτ (67’) προήλθε από δική του ασίστ. Λίγο πριν από τη λήξη αντικαταστάθηκε, και οι 14.156 θεατές στο όχι κατάμεστο «Βίλα Μπελμίρο» σηκώθηκαν όρθιοι. Χειροκρότησαν τον ποδοσφαιριστή που είχε ενδιάμεσα χάσει τη δημοφιλία του. Μόλις έξι γκολ σε 19 παιχνίδια και 17 απουσίες. Δεν ήταν αυτό που περίμεναν από την επιστροφή του Νεϊμάρ.

Πάντα υπάρχει λίγο δράμα

«Τώρα όλα εξαρτώνται από εμάς. Η διαφορά τερμάτων είναι σημαντική, γι’ αυτό πίεσα για περισσότερα γκολ. Σεβόμαστε τη Σπορτ Ρεσίφε, αλλά θέλαμε τη νίκη και μια μεγαλύτερη διαφορά. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για το αποτέλεσμα», δήλωσε χαμογελαστός ο Νεϊμάρ.

Τρεις μέρες νωρίτερα τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ έγραφαν: τέλος η σεζόν για τον Νεϊμάρ. Ένας τραυματισμός στο γόνατο θα τον ανάγκαζε να χάσει τα τρία τελευταία παιχνίδια. «Ο meniscus τον ενοχλεί», ανέφεραν. Για τη Σάντος, που βρίσκεται σε θέση υποβιβασμού, αυτό ήταν «βόμβα», σύμφωνα με το DSports, ενώ το beIN Sports έκανε λόγο για «την αρχή του τέλους όλων των ονείρων».

Κι όμως μόλις 72 ώρες μετά επέστρεψε, και μάλιστα με εμφάνιση που θύμισε έστω και λίγο τον ενθουσιασμό της αρχής της σεζόν γύρω από την επιστροφή του στην πατρίδα. Η διάθεση αυτή είχε εξαφανιστεί εξαιτίας των μέτριων εμφανίσεων και των διαδοχικών τραυματισμών. Ωστόσο το Σάββατο ο Νεϊμάρ – σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα, κόντρα στη συμβουλή των γιατρών του – βρέθηκε ξανά στο γήπεδο, ηγούμενος της μάχης για την παραμονή. Με τον Βραζιλιάνο σταρ, λίγο δράμα υπάρχει πάντα.

Ο Νεϊμάρ θέλει άλλo ένα Μουντιάλ

Τώρα όμως, στα δύο τελευταία παιχνίδια – με τη επίσης σε δύσκολη θέση Ζουβεντούδε και στη συνέχεια με την 3η Κρουζέιρο – μπορεί πραγματικά να εξελιχθεί σε σωτήρα. Η αναμέτρηση της Τετάρτης στο νότο της χώρας ίσως είναι το κλειδί. Αν η Σάντος κερδίσει, μπορεί να σωθεί. Αν όχι, δύσκολα φαντάζεται κανείς ότι ο Νεϊμάρ θα ακολουθήσει την ομάδα στη δεύτερη κατηγορία. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τότε. Στην ουσία, στα επόμενα 180 λεπτά, ο Νεϊμάρ παίζει όχι μόνο για την παραμονή, αλλά και για τη δική του πιθανότητα συμμετοχής στο Μουντιάλ.

Αυτό θα το αποφασίσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι. Κι εκείνος του έδωσε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα: «Ο Νεϊμάρ είναι στη λίστα των παικτών που θα μπορούσαν να πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα έχει έξι μήνες για να μπει στην τελική αποστολή. Θα τον παρακολουθούμε, όπως και τους υπόλοιπους, για να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή ομάδα». Σε φιλικά δεν χρειάζεται να τον καλέσει, πρόσθεσε, «γιατί όλοι ξέρουν τι μπορεί να κάνει ο Νεϊμάρ – εφόσον είναι υγιής».

Και αυτοί οι 180 ημέρες είναι τώρα το χρονικό περιθώριο που έχει ο Νεϊμάρ για να επαναφέρει το σώμα του, το οποίο δεν βρίσκεται στο 100%, σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει θυσίες, αλλαγή τρόπου ζωής και απόλυτη αφοσίωση – στοιχεία που δεν ήταν ποτέ η μεγαλύτερη αρετή του. Τον Φεβρουάριο γίνεται 34 και αυτό το εξάμηνο ίσως είναι το σημαντικότερο της καριέρας του: είτε θα τον ανεβάσει στο ύψιστο επίπεδο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, όπου από το 2002 και μετά οι πέντε παγκόσμιοι πρωταθλητές περιμένουν νέες μορφές, είτε θα μείνει στην ιστορία ως ένα ανολοκλήρωτο ταλέντο με μεγάλη εμπορική αξία.

Η υπόθεση Πελέ

Ο πατέρας του, κοιτά ήδη την επόμενη μέρα. Η οικογένεια Νεϊμάρ εξασφάλισε τα δικαιώματα της μάρκας «Pelé»: το όνομα, την εικόνα και τα εμπορικά δικαιώματα του θρυλικού ποδοσφαιριστή, που μέχρι τώρα ανήκαν σε ξένους. Η συμφωνία, σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα, φτάνει τα 18 εκατ. δολάρια. Όχι πολλά για τα δικαιώματα ίσως του καλύτερου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Η ανακοίνωση έγινε στο Μουσείο Πελέ στη Σάντος. Σε αντίθεση με το ποδοσφαιρικό ταλέντο, ο πατέρας του στα θέματα μάρκετινγκ και συμβολαίων έχει πετύχει το μέγιστο για τον γιο του. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η «μάρκα Νεϊμάρ», χάρη και στην παγκόσμια παρουσία στα social media, έχει ήδη αποφέρει πάνω από 1 δισ. δολάρια. Στο Instagram μόνο τον ακολουθούν 231 εκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτοί θέλουν περιεχόμενο.

«Πιστεύω πως πρόκειται για μια πάρα πολύ ισχυρή μάρκα. Θέλουμε να τονίσουμε την ταυτότητά της και να τη φέρουμε στο σήμερα», είπε ο πατέρας του. για την αγορά της μάρκας Πελέ. «Το να επιστρέψει η μάρκα στη Βραζιλία σημαίνει να επιστρέψει ένα κομμάτι της δικής μας ταυτότητας».

Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα

Δώδεκα χρόνια πριν, όταν ο Νεϊμάρ έφευγε για την Μπαρτσελόνα και τον μεγάλο κόσμο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πατέρας και γιος ονειρεύονταν να φτάσει στα επίπεδα του Πελέ, ως πολλαπλός παγκόσμιος πρωταθλητής. Πλούσιος έγινε, τίτλους πήρε, όμως το ψηλότερο ράφι της ποδοσφαιρικής ιστορίας δεν το άγγιξε ποτέ.

Τώρα έχει ακόμα 180 ημέρες για να δώσει στην ιστορία του μια τελευταία ώθηση, να ανέβει στο τρένο του Μουντιάλ και – όπως ο Μέσι στο τελευταίο στάδιο της καριέρας του – να διεκδικήσει τίτλους με τη φανέλα της εθνικής. Το συμβόλαιό του τελειώνει φέτος, όμως αυτό ίσως να μην αποτελεί εμπόδιο. Η οικογένεια Νεϊμάρ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει τη Σάντος και να τη μετατρέψει σε ανώνυμη εταιρεία. Αν η ομάδα δεν υποβιβαστεί.