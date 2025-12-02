Ο Κένεθ Φαρίντ δεν χρειάστηκε ούτε… ώρα για να προσαρμοστεί στον Παναθηναϊκό και η καλύτερη απόδειξη είναι το γεγονός ότι αναδείχθηκε MVP της Euroleague για τον μήνα Νοέμβριο.

Με όλους τους ψηλούς να έχουν τεθεί νοκ άουτ λόγω τραυματισμών, οι «πράσινοι» μπήκαν στη διαδικασία μεταγραφής και απέκτησαν τον 36χρονο Φαρίντ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός παίκτης στο ΝΒΑ αλλά τα τελευταία χρόνια έμοιαζε να τα έχει… παρατήσει, αγωνιζόμενος στην Ταϊβάν.

Παρ’ όλα αυτά, στον Παναθηναϊκό τον εμπιστεύθηκαν και δεν το έχουν μετανιώσει, με τον Αμερικανό σέντερ να είναι εντυπωσιακός από την πρώτη στιγμή. Ο Φαρίντ ήταν καθοριστικός στις τέσσερις συνεχόμενες νίκες του «τριφυλλιού» καθώς η παρουσία του μεταμόρφωσε την ομάδα και η επιβράβευσή του ήρθε και από τη Euroleague.

Έχοντας κατά μέσο όρο 13,5 πόντους, 7,5 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και 2 μπλοκ, ο 36χρονος σέντερ αναδείχθηκε MVP για τον Νοέμβριο και στις δηλώσεις του δεν έκρυψε τη χαρά του για αυτό.

«Δεν ήξερα τι να περιμένω, όμως ξαφνικά βρέθηκα να παίζω και όχι απλά να παίζω, αλλά να είμαι και στην αρχική πεντάδα και να βοηθώ σημαντικά. Η χημεία ήταν αμέσως εκεί, από την πρώτη ημέρα. Συνάντησα τον Εργκίν Αταμάν στο παρκέ, πριν από την πρώτη προπόνηση, του είπα «επιτέλους σε γνωρίζω» και μου απάντησε ότι ένιωσε την ενέργεια. Ήταν σαν να βρισκόμουν στην ομάδα για χρόνια», ήταν τα λόγια του Φαρίντ.

Ο Αμερικανός σέντερ έγινε ο 8ος παίκτης του Παναθηναϊκό που κατέκτησε αυτό το βραβείο μετά τους Γιάκα Λάκοβιτς, Μάικ Μπατίστ, Ραμούνας Σισκάουσκας, Δημήτρη Διαμαντίδη, Κρις Σίνγκλετον, Νικ Καλάθη και Κέντρικ Ναν.