Ο Άρης μπήκε σε μια νέα εποχή μετά τη μεταβίβαση των μετοχών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η ΚΑΕ με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι εξοφλήθηκαν οριστικά οι οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Από την πρώτη στιγμή, όταν ανακοινώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών στον Σιάο, ο νέος ιδιοκτήτης έθεσε ως πρώτο στόχο να εξοφλήσει τα χρέη της η ΚΑΕ, να εξυγιανθεί οικονομικά, ώστε να βάλει στη συνέχεια μπρος το πλάνο για την ενίσχυση της ομάδας.

Λίγους μήνες μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, ο Άρης έβαλε τέλος σε ένα… βραχνά ετών, καθώς εξόφλησε οριστικά όλα τα χρέη της προς το ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, με τη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ να αναφέρει τα εξής.

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξόφλησης των οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η ΚΑΕ κλείνει οριστικά ένα πολυετές κεφάλαιο οικονομικών εκκρεμοτήτων. Κατά την ανάληψη της ομάδας από τη «Black and Yellow Holdings», η διοίκηση είχε δεσμευτεί ότι η ΚΑΕ θα είναι απαλλαγμένη από παλαιά χρέη έως το τέλος του 2025.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια ενίσχυσης της οργανωτικής και αγωνιστικής παρουσίας της.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι στήριξαν και βοήθησαν την ομάδα στο διάστημα που προσπαθούσε να επιβιώσει, με χρέη εκατομμυρίων ευρώ στο παθητικό της.

Την Πέμπτη 27/11, πριν από τη συνάντηση της διοίκησης με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν σχετικές δηλώσεις».