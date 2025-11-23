Η ιταλική Gazzetta dello Sport έφτιαξε μια λίστα με τους 80 καλύτερους νέους ποδοσφαιριστές του κόσμου και συμπεριέλαβε τρεις Έλληνες και συγκεκριμένα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, τον Στέφανο Τζίμα και τον Μπάμπη Κωστούλα.

Η νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει πολύ ταλέντο και αυτό φαίνεται τόσο στο γήπεδο όσο και έξω από αυτό, καθώς αναγνωρίζονται διεθνώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το βραβείο Golden Boy Web 2025 της Tuttosport που κατέκτησε πριν λίγες μέρες ο Χρήστος Μουζακίτης.

Τώρα, μια άλλη ιταλική εφημερίδα, η Gazzetta dello Sport, έφτιαξε μια λίστα με τους 80 καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου κάτω των 20 ετών και υπάρχουν τρεις Έλληνες.

Πρόκειται για τον Καρέτσα της Γκενκ, ο οποίος είναι στο Νο52 της λίστας, για τον Τζίμα της Μπράιτον που είναι στο Νο62 και τον Κωστούλα, επίσης της Μπράιτον, που είναι στο Νο63. Στην κορυφή της λίστας η Gazzetta dello Sport έβαλε τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι άφησε έξω από αυτή τον Μουζακίτη.