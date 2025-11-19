Ένα απίστευτο αίτημα της Μπαρτσελόνα προς τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έρχεται μέσω της βιογραφίας του Πολωνού επιθετικού από τον συμπατριώτη του δημοσιογράφο Σεμπάστιαν Στασέφσκι.

Ο «Λέβα» υπέγραψε το καλοκαίρι του 2022 στους Ισπανούς παίρνοντας μεταγραφή από τη Μπάγερν Μονάχου και αμέσως άρχισε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: Να σκοράρει συνεχώς. Ο Πολωνός φορ οδήγησε τη «Μπάρτσα» στην κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2022-23, με τη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου να έρχεται κάποιες αγωνιστικές πριν το τέλος.

Ο Λεβαντόφσκι είχε ήδη πετύχει 23 γκολ όταν έγινε αυτό και η διοίκηση της Μπαρτσελόνα τού ζήτησε να… σταματήσει να σκοράρει! Αυτό αναφέρεται στη βιογραφία του «Λέβα που έγραψε ο Πολωνός Σεμπάστιαν Στασέφσκι.

«Ρόμπερτ, θέλουμε να σταματήσεις να σκοράρεις στα τελευταία παιχνίδια». Ο παίκτης τον κοίταξε έκπληκτος. Αν και ο τίτλος είχε ήδη κριθεί όπως και το βραβείο του πρώτου σκόρερ, σε περισσότερα από δέκα χρόνια καριέρας στο κορυφαίο επίπεδο, κανείς δεν του είχε ζητήσει ποτέ να σταματήσει να πετύχει ούτε ένα γκολ», αναφέρεται στο βιβλίο και περιγράφει τη στιγμή που ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα είπε στον Λεβαντόφσκι ότι δεν πρέπει να βάλει άλλα γκολ.

Ο λόγος; Αν ο Πολωνός φορ ξεπερνούσε τα 25 γκολ στη La Liga, η Μπαρτσελόνα θα έπρεπε να δώσει 2,5 εκατ. ευρώ ως μπόνους στη Μπάγερν Μονάχου, με βάση τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί για τη μεταγραφή του το καλοκαίρι του 2022. Και όντως, άγνωστο αν έγινε ηθελημένα ή όχι, ο Λεβαντόφσκι δεν σκόραρε στα δύο παιχνίδια που απέμεναν για το τέλος του πρωταθλήματος.