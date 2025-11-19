Ο Λιονέλ Μέσι ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιο του με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Μπαρτσελόνα.

Επί χρόνια οι εκλογές στους «μπλαουγκράνα» ή στη Ρεάλ Μαδρίτης για την ανάδειξη της νέας διοίκησης, γίνονταν υπό τη σκιά των υποσχέσεων που έδιναν οι υποψήφιοι. Υποσχέσεις που συνήθως τηρούσαν, όταν έπαιρναν το χρίσμα από τα μέλη που ψήφιζαν.

Κάτι τέτοιο, όπως φαίνεται, μπορεί να γίνει και τώρα στη Μπάρτσα καθώς η επίσκεψη του Μέσι στη Βαρκελώνη και στο νέο Καμπ Νου πριν λίγες μέρες είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσουν τα σενάρια για το κατά πόσο είναι πιθανή η επιστροφή του ώστε να ολοκληρώσει την καριέρα του με τη φανέλα της ομάδας με την οποία έχει ταυτιστεί.

Ο πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα κράτησε χαμηλούς τόνους, λέγοντας πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή, ο υποψήφιος πρόεδρος Βίκτορ Φοντ, όμως, δείχνει διατεθειμένος να… ποντάρει στον Μέσι για να πετύχει την εκλογή του.

«Πρέπει να αγκαλιάσουμε τον Λιονέλ Μέσι και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι, το συντομότερο δυνατό, θα έχει τον ρόλο που θέλει στη Μπαρτσελόνα, όπως είπε την περασμένη εβδομάδα, και που θα μας χαροποιούσε όλους», είπε στην El Mundo Deportivo ο Φοντ, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Λαπόρτα στις τελευταίες εκλογές.

Αυτό, όμως, δεν τον πτοεί και θα είναι ξανά υποψήφιος, οπότε φρόντισε να καταστήσει σαφές πως ο ίδιος θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου ο Μέσι να επιστρέψει στους Καταλανούς για να κλείσει την καριέρα του μαζί τους.

«Η ανέγερση ενός αγάλματος προς τιμήν του θα ήταν πολύ μικρή. Προσωπικά, ως οπαδός της Μπάρτσα, θα μου προκαλούσε ανατριχίλα να τον δω να ολοκληρώνει την καριέρα του εδώ, αλλά προφανώς εξαρτάται από αυτόν και δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε», είπε αρχικά ο Φοντ και συνέχισε.

«Νομίζω ότι ο Ζοάν Λαπόρτα το έκανε σε αρκετές περιπτώσεις και νομίζω ότι έκανε λάθος την τελευταία φορά με τον πιο κραυγαλέο τρόπο, κατά τη διάρκεια των εκλογών. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα αθέτησης υπόσχεσης και νομίζω ότι ο Μέσι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, αλλά πρέπει να ξέρει ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν κερδίσω τις εκλογές θα είναι να σηκώσω το τηλέφωνο και να τον καλέσω. Αυτό θα είναι το πρώτο τηλεφώνημα που θα κάνω».