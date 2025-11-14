Ο Ολυμπιακός πέτυχε ένα ασύλληπτο ρεκόρ την φετινή σεζόν μετά την πρόκριση των Γυναικών στους ομίλους του CEV Champions League, αφού ο σύλλογος του Πειραιά έφτασε τα έξι τμήματα που αγωνίζονται στη league phase των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Το μπάσκετ Ανδρών και των Γυναικών είναι στην Euroleague, ενώ το πόλο Ανδρών και Γυναικών στο Water Polo Champions League.

Ταυτόχρονα το ποδόσφαιρο Ανδρών είναι στο Champions League ενώ η ομάδα βόλεϊ Γυναικών στο CEV Champions League.

Κανένας άλλος ευρωπαϊκός σύλλογος δεν το έχει πετύχει κι αυτό είναι να αγωνίζονται έξι ομάδες ταυτόχρονα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε πόλο Ανδρών, πόλο Γυναικών, ποδόσφαιρο Ανδρών, μπάσκετ Ανδρών και μπάσκετ Γυναικών αντίστοιχα.

Στα 100 του χρόνια ο Ολυμπιακός γράφει Ιστορία!