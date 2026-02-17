Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η επόμενη πανδημία θα μπορούσε να προέλθει από ένα αρχαίο υπόγειο παγοσπήλαιο, μετά την ανακάλυψη ενός εξαιρετικά ανθεκτικού βακτηριακού στελέχους στη Ρουμανία. Ερευνητές από τη Ρουμανική Ακαδημία εντόπισαν ένα βακτήριο που παρέμενε παγωμένο για 5.000 χρόνια στο Παγοσπήλαιο Σκαρίσοαρα, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει εάν απελευθερωθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το βακτηριακό στέλεχος απομονώθηκε από το Παγοσπήλαιο Σκαρίσοαρα, ένα από τα σημαντικότερα παγοσπήλαια της Ευρώπης. Οι ερευνητές εξήγαγαν προσεκτικά δείγμα πάγου και το υπέβαλαν σε δοκιμές έναντι 10 κοινών αντιβιοτικών, μεταξύ των οποίων φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της φυματίωσης, της κολίτιδας και των ουρολοιμώξεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, παρά την ηλικία του, το βακτήριο είναι ανθεκτικό και στα 10 αντιβιοτικά.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, το ενδεχόμενο απελευθέρωσης του βακτηρίου από τους πάγους είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας καθιστά αυτό το σενάριο όλο και πιο πιθανό. «Το βακτηριακό στέλεχος Psychrobacter SC65A.3 που απομονώθηκε από το Παγοσπήλαιο Σκαρίσοαρα, παρά την αρχαία του προέλευση, παρουσιάζει αντοχή σε πολλαπλά σύγχρονα αντιβιοτικά και φέρει περισσότερα από 100 γονίδια που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα», δήλωσε η επικεφαλής της μελέτης, η δρ. Κριστίνα Πουρκάρια.

Η ίδια προειδοποίησε ότι εάν η τήξη των πάγων απελευθερώσει αυτά τα μικρόβια, τα γονίδια ανθεκτικότητας θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε σύγχρονα βακτήρια, ενισχύοντας περαιτέρω το παγκόσμιο πρόβλημα της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά. Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι βακτήρια έχουν εξελιχθεί ώστε να επιβιώνουν σε ακραία περιβάλλοντα, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έως τα όξινα εδάφη γύρω από ηφαίστεια.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, η επιστημονική ομάδα επιδίωξε να κατανοήσει πώς τα βακτήρια προσαρμόζονται σε ψυχρά περιβάλλοντα, σύμφωνα με την Daily Mail. Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε γεώτρηση πάγου βάθους 25 μέτρων, που αντιπροσωπεύει χρονικό διάστημα 13.000 ετών, σε περιοχή του σπηλαίου γνωστή ως «Μεγάλη Αίθουσα». Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση, τα θραύσματα πάγου τοποθετήθηκαν σε αποστειρωμένους σάκους και διατηρήθηκαν παγωμένα μέχρι να φτάσουν στο εργαστήριο.

Εκεί, οι ερευνητές απομόνωσαν διάφορα βακτηριακά στελέχη και ανέλυσαν το γονιδίωμά τους, προκειμένου να εντοπίσουν ποια γονίδια επιτρέπουν την επιβίωση σε παγωμένες συνθήκες. Το πιο ενδιαφέρον στέλεχος που ανακτήθηκε ήταν το Psychrobacter SC65A.3, το οποίο ανήκει στο γένος Psychrobacter, στελέχη του οποίου έχει αποδειχθεί σε προηγούμενες έρευνες ότι μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις σε ανθρώπους και ζώα.

Για να εξεταστεί η ανθεκτικότητά του, το Psychrobacter SC65A.3 εκτέθηκε σε 28 αντιβιοτικά από 10 διαφορετικές κατηγορίες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην ανθρώπινη ιατρική. Τα αποτελέσματα έδειξαν αντοχή και στα 10, συμπεριλαμβανομένων της τριμεθοπρίμης, της κλινδαμυκίνης και της μετρονιδαζόλης, φαρμάκων που χορηγούνται συνήθως για τη θεραπεία ουρολοιμώξεων και λοιμώξεων των πνευμόνων, του δέρματος, του αίματος ή του αναπαραγωγικού συστήματος. «Τα 10 αντιβιοτικά στα οποία διαπιστώσαμε αντοχή χρησιμοποιούνται ευρέως σε από του στόματος και ενέσιμες θεραπείες για σοβαρές βακτηριακές λοιμώξεις στην κλινική πράξη», τόνισε η δρ. Πουρκάρια.

Η ανάλυση του γονιδιώματος αποκάλυψε επίσης 11 γονίδια που ενδέχεται να μπορούν να σκοτώσουν ή να αναστείλουν την ανάπτυξη άλλων βακτηρίων, μυκήτων και ιών, καθώς και σχεδόν 600 γονίδια άγνωστης λειτουργίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο «υπερβακτήριο» αξιοποιεί μια μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτη πηγή νέων βιολογικών μηχανισμών.

Αν και οι περισσότερες πανδημίες έχουν προκληθεί από ιούς, επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι η επόμενη θα μπορούσε να οφείλεται σε ένα ανθεκτικό στα αντιβιοτικά βακτήριο. «Αυτά τα αρχαία βακτήρια είναι ζωτικής σημασίας για την επιστήμη και την ιατρική, όμως ο προσεκτικός χειρισμός και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα εργαστήρια είναι απαραίτητα για να μειωθεί ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης διασποράς», κατέληξε η δρ. Πουρκάρια.