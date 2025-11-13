Με βίντεο που ανέβασε στα social media ο Παναθηναϊκός δείχνει πως είναι η καθημερινότητα των παιδιών των τμημάτων υποδομής, τα οποία μένουν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Έχουν ως όνειρο να κάνουν καριέρα στο ποδόσφαιρο και ακόμη πιο συγκεκριμένα να το πετύχουν με τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας. Τα παιδιά που μένουν στο προπονητικό κέντρο των «πράσινων» έχουν το δικό τους πρόγραμμα καθημερινά και η ΠΑΕ θέλησε να δώσει σε όλους τη δυνατότητα να δουν τι γίνεται στο Κορωπί.

Έτσι, σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, μπορεί ο καθένας να δει πώς περνάνε τη μέρα τους οι πιτσιρικάδες των τμημάτων υποδομής. Το πρωινό ξύπνημα και οι ετοιμασίες για το σχολείο, το διάβασμα το μεσημέρι, η προπόνηση, το βραδινό, το χαλάρωμα στο playroom, όλα όσα κάνουν οι μικροί του Παναθηναϊκού σε ένα βίντεο.