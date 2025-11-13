Η ισχυρή βροχόπτωση στο Εστορίλ της Πορτογαλίας είχε ως συνέπεια να προκληθούν ζημιές στην πόλη και να πλημμυρίσει το γήπεδο της τοπικής ομάδας, όπως δείχνουν και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν καθόλου καλές στην πορτογαλική πόλη και η βροχή ήταν δυνατή και ασταμάτητη, προκαλώντας αρκετές ζημιές στην πόλη. Ζημιές, όμως, είχαμε και στο γήπεδο της τοπικής ομάδας, το οποίο μετατράπηκε σε… λίμνη.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το γήπεδο της Εστορίλ να έχει πλημμυρίσει, με την κατάσταση να είναι πραγματικά τραγική καθώς οι πάγκοι βυθίστηκαν ενώ πλημμύρισαν και οι πρώτες τρεις θέσεις της κεντρικής εξέδρας.

Ο επόμενος εντός έδρας αγώνας της τοπικής ομάδας είναι στις 22 Νοεμβρίου με αντίπαλο τη Φαμαλικάο για τον 4ο γύρο του κυπέλλου Πορτογαλίας και έχει ενδιαφέρον να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος.