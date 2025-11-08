Η ανανέωση του Κοστίνια ήταν μόνο η αρχή για τον Ολυμπιακό, αφού οι Πειραιώτες θέλουν να «κλειδώσουν» στο λιμάνι και άλλους βασικούς παίκτες.

Οι Πειραιώτες έχουν έρθει σε ουσιαστική συμφωνία με τον Λορέντσο Πιρόλα, αφού απομένουν μόνο κάποιες τυπικές λεπτομέρειες, και η επίσημη ανακοίνωση θεωρείται θέμα χρόνου.

Η στάση της ΠΑΕ έστειλε σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης και ο Πιρόλα θέλει να συνεχίσει στον Πειραιά.

Με το θέμα του Πιρόλα να οδεύει προς ολοκλήρωση, ο Ολυμπιακός περνά στην επόμενη φάση του πλάνου ανανεώσεων. Οι υποθέσεις των Ελ Κααμπί και Ζέλσον Μαρτίνς, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026, βρίσκονται ήδη υπό αξιολόγηση για πρόωρη ανανέωση. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Τσικίνιο.