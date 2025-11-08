Η οικογένεια, οι συγγενείς και οι στενοί φίλοι θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη, Κίλι, σε μια πολύ λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Η 62χρονη έδωσε γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια, ωστόσο δεν τα κατάφερε και πέθανε ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Όπως έγινε γνωστό, επιθυμία της οικογένειας είναι να ακουστεί κατά τη διάρκεια της τελετής το τραγούδι «Let her go» από Passenger.

Οι οικείοι της έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμούν την παρουσία καμερών ή δημοσιογράφων.

Ο γάμος και τα δίδυμα παιδιά τους

Ο Νότης Σφακιανάκης γνώρισε την Κίλι στην Κω, το 1984. Η Βρετανίδα, που τότε εργαζόταν ως ξεναγός στο νησί, τράβηξε αμέσως το ενδιαφέρον του τραγουδιστή και πολύ σύντομα οι δυο τους έγιναν ζευγάρι. Το 1991 παντρεύτηκαν και στη συνέχεια, το 1995, απέκτησαν δίδυμα παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη.