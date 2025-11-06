Τη λίστα με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές του κόσμου ηλικίας κάτω των 20 ετών δημοσίευσε το CIES Football Observatory και βρίσκονται και τα ονόματα τεσσάρων Ελλήνων και συγκεκριμένα του Στέφανου Τζίμα, του Κωνσταντίνου Καρέτσα, του Μπάμπη Κωστούλα και του Χρήστου Μουζακίτη.

Πιο ψηλά ανάμεσα στους τέσσερις Έλληνες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, βρίσκεται ο Στέφανος Τζίμας (Μπράιτον) με εκτιμώμενη μεταγραφική αξία 33,3 εκατομμύρια ευρώ, μπροστά από τον Κωνσταντίνο Καρέστα (Γκενκ) με 30 εκατομμύρια ευρώ, τον Χαράλαμπο Κωστούλα (Μπράιτον) με 25,6 εκατομμύρια ευρώ και τον Χρήστο Μουζακίτη με 20,4 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Λαμίν Γαμάλ με 349,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε τρεις περιπτώσεις ακόμα η εκτίμηση υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ (με προσαυξήσεις και για το 100% των δικαιωμάτων): Εστεβάο Γουίλιαν (118,1 εκατομμύρια ευρώ), Παού Κουμπρασί (112,7 εκατομμύρια ευρώ) και Φράνκο Μασταντουόνο (102,4 εκατομμύρια ευρώ).

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται επίσης ο Γάλλος Γουέρεν Ζαίρ-Εμερί (92,3 εκατομμύρια ευρώ/ Παρί Σεν Ζερμέν), οι, Ίθαν Ναουνέρι (88,1) και Μάιλς Λιούις-Σκέλι (84,8) της Άρσεναλ από την Αγγλία, ο Γκεοβάνο Κουεντά (80,2) από την Πορτογαλία (Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που έχει ήδη υπογράψει στην Τσέλσι), ένας άλλος Βραζιλιάνος, ο Εντρίκ Φελίπε (73,2/Ρεάλ Μαδρίτης) και ο Λούκας Μπέργκβαλ (68) από τη Σουηδία (Τότεναμ).

Συνολικά, 113 έφηβοι που παίζουν σε 25 πρωταθλήματα και 80 συλλόγους σε όλο τον κόσμο εκτιμάται ότι έχουν αξία τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η αγγλική Premier League έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση (23 παίκτες), μπροστά από τη γερμανική Bundesliga (16) και τη γαλλική Ligue 1 (11).