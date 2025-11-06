Η πόλη της Μπριζ βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα Μπριζ – Μπαρτσελόνα (3-3) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, όταν λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς των Καταλανών τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε στον δρόμο προς το στάδιο «Γιαν Μπρέιντελ», προκαλώντας πανικό και αναστάτωση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η φωτιά ξέσπασε στο πίσω μέρος του οχήματος και αποδίδεται σε πυρσούς που άναψαν οι ίδιοι οι οπαδοί κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Το λεωφορείο αναγκάστηκε να σταματήσει στην άκρη του δρόμου, με τους επιβάτες να το εγκαταλείπουν άμεσα υπό τον φόβο επέκτασης της πυρκαγιάς.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Βελγίου έφτασε γρήγορα στο σημείο και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, ωστόσο το λεωφορείο είχε ήδη υποστεί μεγάλες ζημιές. Όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί.

Παρόλα αυτά, ένας άνδρας συνελήφθη από τις αρχές, καθώς θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.