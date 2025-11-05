Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για ένα απαιτητικό ταξίδι στο Βελιγράδι, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague (21:00, Novasports Prime). Το μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς θα διεξαχθεί σε ένα κατάμεστο γήπεδο, καθώς η Belgrade Arena έχει ανακοινώσει sold out, προμηνύοντας μια έντονη και αποπνικτική ατμόσφαιρα που θα βάλει σε δοκιμασία την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Οι «πράσινοι» θα χρειαστεί να ανταπεξέλθουν με σημαντικές ελλείψεις στη ρακέτα, αφού ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί χωρίς τους Τζούλιαν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές του προπονητή στη front line. Παρ’ όλα αυτά, το «τριφύλλι» ταξιδεύει με στόχο να δείξει χαρακτήρα και να επιστρέψει στις επιτυχίες, γνωρίζοντας ότι κάθε εκτός έδρας αναμέτρηση στη Σερβία αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση.

Από την άλλη πλευρά, ο Ερυθρός Αστέρας διανύει περίοδο αγωνιστικής φόρμας, έχοντας πετύχει έξι νίκες σε οκτώ αγώνες (6-2), κάτι που τον καθιστά έναν από τους πιο επικίνδυνους αντιπάλους της διοργάνωσης, ειδικά στο γήπεδό του. Ο Παναθηναϊκός, με ρεκόρ 5-3, επιδιώκει να επανέλθει στον δρόμο των θετικών αποτελεσμάτων, αφήνοντας πίσω του τις απουσίες σε μια βραδιά που προμηνύεται γεμάτη ένταση και μπάσκετ υψηλού επιπέδου.