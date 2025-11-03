Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου, κόντρα σε Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Νέα πρόσωπα θα είναι οι Κωστούλας και Τριάντης.

Δείτε αναλυτικά:

Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας, Τριάντης.