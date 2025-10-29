Ο Ατρόμητος προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός όμως με γκολ των Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς έκανε την ανατροπή στο δεύτερο και νίκησε με 2-1 στο Περιστέρι για το κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δέκα αλλαγές στην αρχική 11άδα σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης πριν λίγες μέρες και η ομάδα του πήρε από την αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 13′ λίγο έλειψε να πάρει και το προβάδισμα καθώς η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μετά το πλασέ του Ρενάτο Σάντσες.

Οι «πράσινοι» είχαν ευκαιρία και στο 34′ με το άστοχο διαγώνιο σουτ του Μλαντένοβιτς εντός περιοχής ενώ στο 36′ ο Ταμπόρδα δεν έπιασε γεμάτο το πλασέ στην κίνηση, μετά το γύρισμα του Σέρβου από αριστερά, με αποτέλεσμα ο Τσακμάκης να προλάβει να κόψει με το πόδι του.

Και αφού δεν έγινε το 0-1 σε κάποια από αυτές τις φάσεις, έγινε αμέσως μετά το 1-0 από τον Μπάκου μετά την εκτέλεση κόρνερ και την κεφαλιά του Σταυρόπουλου. Οι Περιστεριώτες πήγαν, έτσι, με το προβάδισμα στα αποδυτήρια, στο δεύτερο ημίχρονο όμως ήρθε η ανατροπή.

Στο 50′ ο Τσιριβέγια έβγαλε ωραία την κάθετη για τον Πάντοβιτς και αυτός γύρισε, απέφυγε τον αντίπαλό του, απέφυγε και τον τερματοφύλακα και με πλασέ έκανε το 1-1. Ένα γκολ που τόνωσε την αυτοπεποίθηση του «τριφυλλιού», το οποίο στο 67′ σκόραρε ξανά. Ο Τσιριβέγια ήταν αυτός που έβγαλε και πάλι ωραία μπαλιά και ο Μλαντένοβιτς κατέβασε ωραία και… κρέμασε τον Κοσέλεφ για το 1-2.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα ο Ατρόμητος ανέβασε την απόδοσή του, βγήκε μπροστά και είχε διπλή ευκαιρία στο 76′ με τους Τσιγγάρα και Τσαντήλα που νικήθηκαν από τον Λαφόν, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει το σκορ και να παίρνει τη δεύτερη νίκη του σε δύο παιχνίδια για τη League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μουντές, Παπαδόπουλος (46′ Μουτουσαμί), Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Αϊτόρ (62′ Γιουμπιτάνα), Μπάκου (77′ Φαν Βέερτ), Τσαντήλας.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι (88′ Ζέκα), Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες (46′ Σιώπης), Μπρέγκου (81′ Νίκας), Ταμπόρδα (64′ Τετέ), Μαντσίνι, Πάντοβιτς (81′ Γερεμέγεφ).