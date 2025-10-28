Την περίπτωση του Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε φέρνουν στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό τα ιταλικά ΜΜΕ, επισημαίνοντας πως ο 55χρονος Ιταλός είναι μέσα στους βασικούς υποψηφίους για να αναλάβουν τη θέση του αθλητικού διευθυντή στο «τριφύλλι».

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο (και «μεταγραφολόγο») Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, o πρώην αθλητικός διευθυντής των Μπάρι και Τριεστίνα και εδώ κι ενάμισι χρόνο μέλος στο τμήμα σκάουτινγκ της Λάτσιο, είναι στα πρόσωπα που εξετάζονται πολύ σοβαρά από τον Παναθηναϊκό για έναν διευρυμένο ρόλο διευθυντή στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Παναθηναϊκός, ο Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε στη λίστα για τη θέση του αθλητικού διευθυντή

Ο Παναθηναϊκός αναζητά νέο αθλητικό διευθυντή: στη λίστα βρίσκεται και ο πρώην της Μπάρι και Τριεστίνα, Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε

Μετά την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τώρα και νέο αθλητικό διευθυντή. Τα ονόματα στη λίστα είναι διάφορα, και ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ιταλός Τζιανκάρλο Ρομαϊρόνε.

Μέχρι πριν από λίγους μήνες συνεργάτης του Φαμπιάνι στον τεχνικό τομέα της Λάτσιο, ο πρώην αθλητικός διευθυντής -μεταξύ άλλων- των Μπάρι, Τριεστίνα και Κιέβο θα μπορούσε να δοκιμάσει μια νέα εμπειρία στο εξωτερικό.

Η ομάδα της Αθήνας φαίνεται να προχωρά σε μια πραγματική ανανέωση: μετά την άφιξη του Μπενίτεθ στη θέση του Κόντη, τώρα ο Παναθηναϊκός αναζητά και νέο αθλητικό διευθυντή.

Ένα πλεονέκτημα για τον Ρομαϊρόνε μπορεί να σχετίζεται ακριβώς με την παρουσία του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, της Ίντερ, της Νάπολι και όχι μόνο.

Ο Μπενίτεθ στην καριέρα του έχει ήδη συνεργαστεί με Ιταλούς αθλητικούς διευθυντές, όπως ο Πεντερτζόλι στους Reds ή ο Φίλιππο Φούσκο. Η ομάδα εξετάζει ωστόσο διάφορα προφίλ, περιμένοντας να επιλέξει τον πιο κατάλληλο».