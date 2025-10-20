Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» (21/10, 19:45) στα πλαίσια της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης οι «ερυθρόλευκοι» ετοίμασαν μια ιστορική ενδεκάδα παικτών που έχουν φορέσει τη φανέλα και των δύο ομάδων. Μερικά από τα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι αυτά των Ριβάλντο, Τζιοβάνι και Σαβιόλα, ενώ στον πάγκο φυσικά υπάρχει ο Ερνέστο Βαλβέρδε, που έγραψε τη δική του ιστορία τόσο με τον Ολυμπιακό όσο και με την Μπαρτσελόνα.

Η κοινή ενδεκάδα Ολυμπιακού-Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Πάρντο, Μποτία, Αμπιντάλ, Τουρέ, Χαβίτο, Αφελάι, Ριβάλντο, Τζιοβάνι, Μπαμπαγκίτα, Ντάνι, Σαβιόλα