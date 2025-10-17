Η Γιουβέντους, όπως έγινε γνωστό την Πέμπτη (16/10) είναι υπό έρευνα από την UEFA για ενδεχόμενες παραβιάσεις του Financial Fair Play αλλά οι πιθανές τιμωρίες δεν προκαλούν ανησυχία.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία επιτρέπει στις ομάδες να έχουν ζημία μέχρι και 60 εκατ. ευρώ για κάθε τριετία, οπότε αποφάσισε να ανοίξει έρευνα κατά των «μπιανκονέρι» για την τριετία 2022-25. Το αποτέλεσμα της έρευνας αναμένεται να γίνει γνωστό την άνοιξη του 2026, με τη Γιούβε πάντως να μην ανησυχεί ιδιαίτερα.

Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση του κλαμπ, στην οποία αναφέρονται τα εξής.

«Σε σχέση με την παράμετρο του κανόνα εσόδων, στις 18 Σεπτεμβρίου, όπως συνηθίζεται σε παρόμοιες καταστάσεις για συλλόγους που συμμετέχουν σε διοργανώσεις της UEFA, η Γιουβέντους έλαβε ανακοίνωση από την UEFA σχετικά με την έναρξη διαδικασίας για την πιθανή υπέρβαση της ζημίας για την τριετή περίοδο 2022-23 έως 2024-25.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας αναμένεται την άνοιξη του 2026 και θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανή οικονομική ποινή (αλλά πιθανότατα μικρού ποσού) καθώς και σε πιθανούς αθλητικούς περιορισμούς (όπως, για παράδειγμα, περιορισμούς στην εγγραφή νέων παικτών στις λίστες διοργανώσεων της UEFA).

Το κλαμπ διαβεβαιώνει ότι έχει σεβαστεί τον δείκτη Κόστους Ομάδας και είναι σε θέση να σεβαστεί αυτήν την παράμετρο και για το ημερολογιακό έτος 2025».