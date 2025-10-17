Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ είχε έντονο επεισόδιο με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό για τον ίδιο, με το συμβόλαιό του να λήγει στο τέλος της σεζόν.

Ο διεθνής Γερμανός αμυντικός υπέγραψε το 2022 στη «βασίλισσα» και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της αλλά τα δεδομένα έχουν αλλάξει πλέον, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η Bild.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο Τσάμπι Αλόνσο δεν θεωρεί πως ο Ρούντιγκερ μπορεί να αποδώσει πλέον όπως πρέπει σε αυτό το επίπεδο λόγω των συνεχών τραυματισμών, ενώ τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα έπειτα από ένα επεισόδιο που είχε με τον Μπέλιγχαμ.

Όπως αναφέρει η Bild, ο Ρούντιγκερ έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Άγγλο, για να ακολουθήσει μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο, πριν επέμβουν οι συμπαίκτες τους για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Έπειτα και από αυτό το περιστατικό, το κλίμα έχει βαρύνει πολύ για τον Γερμανό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος παίρνει 10 εκατ. ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα στη διοίκηση να έχουν αποφασίσει να μην προχωρήσουν στην ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν.