Ο Παναθηναϊκός είναι σε συζητήσεις με τον Ράφα Μπενίτεθ και περιμένει την απάντησή του, έχοντας καταθέσει την πιο υψηλή πρόταση που έχει κάνει ποτέ ελληνική ομάδα σε προπονητή.

Οι «πράσινοι» διαψεύδουν τις επαφές με τον Ισπανό τεχνικό και υπενθυμίζουν ότι η ομάδα έχει προπονητή και είναι ο Χρήστος Κόντης, η αλήθεια όμως είναι ότι γίνονται όντως επαφές και υπάρχει αισιοδοξία.

Μια αισιοδοξία που προκύπτει και από την πρόταση που έχει κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος και η οποία θα μετατρέψει τον Μπενίτεθ στον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν πει το «ναι».

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Ισπανό συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 4 εκατ. ευρώ και διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Για την ακρίβεια, συμβόλαιο μέχρι το 2027, με τους «πράσινους» να έχουν οψιόν επέκτασής του μέχρι το 2028.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών έχουν μπει στην τελική ευθεία και ο Μπενίτεθ αναμένεται να δώσει την οριστική απάντησή του μέσα στο επόμενο διήμερο.