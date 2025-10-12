Τη δυνατότητα σε όλους να δουν πώς είναι το ανακαινισμένο Καμπ Νου μετά τις εργασίες που έχουν γίνει σε όλους τους χώρους του, δίνει η Μπαρτσελόνα μέσω του βίντεο που ανέβασε στα social media.

Το πότε ακριβώς θα επιστρέψουν στην ιστορική τους έδρα οι «μπλαουγκράνα» δεν μπορεί να το πει κανείς με σιγουριά. Οι οπαδοί τους, πάντως, περιμένουν πώς και πώς τη στιγμή που θα μπουν ξανά στο Καμπ Νου, το οποίο είναι ανακαινισμένο μετά τις εργασίες που έχουν γίνει.

Ακόμη κι όσοι δεν πάνε, πάντως, στο γήπεδο της Μπάρτσα, έχουν την ευκαιρία να… βρεθούν σε αυτό μέσω του βίντεο διάρκειας 105 δευτερολέπτων που ανέβασε το κλαμπ στα social media και το οποίο δείχνει όλους τους χώρους από τον αγωνιστικό χώρο μέχρι και το πάρκινγκ.

Η Μπαρτσελόνα ήθελε να επιστρέψει στο Καμπ Νου στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, στις 21 Οκτωβρίου, αλλά τελικά θα υποδεχθεί τους «ερυθρόλευκους» στο Μονζουίκ.