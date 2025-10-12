Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου, κάτω των 18 ετών, για το 2025 είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ και της Εθνικής Ελλάδας, σύμφωνα με το CIES Football Observatory.

Το διεθνές κέντρο αθλητικών ερευνών, το οποίο συνεργάζεται με τη FIFA, ανέλυσε όλα τα στατιστικά στοιχεία για τη φετινή χρονιά και τελικά ανέδειξε τον 17χρονο διεθνή Έλληνα άσο κορυφαίο παίκτη του κόσμου, κάτω των 18 ετών.

Ο Καρέτσας, τον οποίο έχει αποθεώσει και η UEFA περισσότερες από μία φορές λόγω της απόδοσή τους σε αγώνες της Εθνικής ομάδας, μέτρησε 25 συμμετοχές με τη Γκενκ στο πρωτάθλημα του Βελγίου για τη σεζόν 2024-25, όντας βασικός στις 14, με 2 γκολ και 2 ασίστ, πρωταγωνιστώντας ήδη σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια.

Πίσω του, στη 2η θέση, είναι ο Ιμπραχίμ Μπαγιέ της Παρί Σεν Ζερμέν και στην 3η ο Μεξικάνος Χιλμπέρτο Μόρα της Τιχουάνα.

Η πρώτη 10άδα σύμφωνα με το CIES