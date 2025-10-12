Η Εθνική Ελλάδας ταξίδεψε στην Κοπεγχάγη γνωρίζοντας πως για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στο Μουντιάλ χρειάζεται υπέρβαση.

Μετά τις δύο διαδοχικές και ιδιαίτερα επώδυνες ήττες, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καλείται να αφήσει πίσω του το αρνητικό σερί και να ξαναβρεί τον δρόμο των επιτυχιών.

Η αναμέτρηση με τη Δανία διεξάγεται στο επιβλητικό Πάρκεν (21:45, ALPHA), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών, με την Εθνική να βρίσκεται πλέον υπό μεγάλη πίεση.

Μετά το πέρας του πρώτου γύρου του ομίλου, η γαλανόλευκη καταλαμβάνει την τρίτη θέση, τέσσερις βαθμούς πίσω τόσο από τη Δανία όσο και από τη Σκωτία. Οι Σκωτσέζοι μάλιστα έχουν σήμερα θεωρητικά βατό έργο απέναντι στη Λευκορωσία, η οποία είναι ουραγός.

Η ελληνική ομάδα, επομένως, οφείλει να πετύχει ένα εντυπωσιακό “τρία στα τρία” στα εναπομείναντα ματς, αρχής γενομένης από τη δύσκολη αποστολή στη δανική πρωτεύουσα.

Συγκέντρωση, παιχνίδι χωρίς άγχος και επιθετικότητα

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει εστιάσει σε τρεις βασικούς άξονες για το παιχνίδι της Κοπεγχάγης: συγκέντρωση, ελεύθερο παιχνίδι και επιθετικότητα. Στη συνέντευξη Τύπου ξεκαθάρισε ότι θέλει να δει από τους ποδοσφαιριστές του τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ομάδα, αλλά έλειψαν από το πρώτο ματς με τους Δανούς στο Καραϊσκάκης.

Ο έμπειρος τεχνικός εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας στη Γλασκώβη, παρά την ήττα, ενώ περιμένει μια Εθνική με περισσότερη διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες και να κυκλοφορήσει τη μπάλα με μεγαλύτερη ελευθερία — κάτι που παραπέμπει έντονα στις εμφανίσεις του περασμένου Μαρτίου.

Τότε, σε εκείνο το ματς στο Χάμπντεν Παρκ, είχε προχωρήσει σε έξι αλλαγές συγκριτικά με το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Σκωτία, επιλογές που τον δικαίωσαν πλήρως. Αυτή τη φορά δεν αναμένονται τόσο εκτεταμένες διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα, ωστόσο ο προπονητής περιμένει ένα αντίστοιχο «παιχνίδι Μαρτίου», όπου οι διεθνείς θα πάρουν πρωτοβουλίες, θα έχουν θάρρος και θα αναδείξουν την ποιότητά τους.

Εμπιστοσύνη σε Τζολάκη, τρία ερωτηματικά

Σε ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα, αναμένονται σταθερές επιλογές σε σχέση με την πρόσφατη αναμέτρηση στη Σκωτία. Κάτω από τα δοκάρια θα παραμείνει ο Τζολάκης, ενώ δεξιά στην άμυνα θα αγωνιστεί ο Βαγιαννίδης. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα αποτελέσουν οι Κουλιεράκης και Μαυροπάνος.

Στον άξονα ο Ζαφείρης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού, με τον Τζόλη να τοποθετείται στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στα δεξιά θα ξεκινήσει εκ νέου ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, από τον οποίο ο Γιοβάνοβιτς αναμένει σαφώς καλύτερη απόδοση σε σχέση με την εμφάνισή του στο Καραϊσκάκης.

Από εκεί και πέρα, τρεις θέσεις στην ενδεκάδα παραμένουν «ανοιχτές» και διεκδικούνται. «Δεν υπάρχει κανείς που δεν θέλει να παίξει αύριο, ανεξαρτήτως της κούρασης», τόνισε χαρακτηριστικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας εξελίσσεται «μάχη» μεταξύ Τσιμίκα και Γιαννούλη, ενώ η θέση πίσω από τον φορ παίζεται ανάμεσα σε Μπακασέτα και Κωνσταντέλια, με τις πιθανότητες να είναι μοιρασμένες. Παράλληλα, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης και ο Σιώπης έχουν όλοι πιθανότητες να ξεκινήσουν στη μεσαία γραμμή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κορυφή της επίθεσης, όπου δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή, με τον Φώτη Ιωαννίδη να διεκδικεί τη θέση του Βαγγέλη Παυλίδη.

Την προσπάθεια της ομάδας θα στηρίξει ένθερμα και η εξέδρα. Οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια, με την παρουσία τους στο Πάρκεν να αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.000 άτομα, δημιουργώντας μια «γαλανόλευκη» εστία στην καρδιά της Κοπεγχάγης.