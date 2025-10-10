Μπορεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους αθλητές παγκοσμίως και το άτομο με τους περισσότερους ακολούθους στο Instagram, ωστόσο, το ίδιο δεν μπορεί να ειπωθεί και για τον άνδρα που διαχειρίζεται τον τεράστιο πλούτο του, ο οποίος διατηρεί ένα εξαιρετικά χαμηλό προφίλ.

Ο 52χρονος Μιγκέλ Μάρκες αποτελεί μια διακριτική, αλλά καθοριστική φιγούρα που κρύβεται πίσω από τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του Κριστιάνο Ρονάλντο. Από το γραφείο του στη Λισαβόνα -πάνω από το κεντρικό κατάστημα της Louis Vuitton, στην πολυτελή Avenida da Liberdade- ο Πορτογάλος ιδιωτικός τραπεζίτης επιβλέπει μεθοδικά τις επενδύσεις και την οικονομική στρατηγική του σούπερ σταρ, βοηθώντας τον να αξιοποιήσει και να διαφυλάξει μια εκτιμώμενη καθαρή περιουσία ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ποιος είναι ο Μιγκέλ Μάρκες;

Ο Μιγκέλ Μάρκες εμφανίζεται ως διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της LMcapital Wealth Management, μιας εταιρείας διαχείρισης πλούτου με έδρα τη Λισαβόνα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της. Το επαγγελματικό του υπόβαθρο περιλαμβάνει θητεία στην πορτογαλική θυγατρική της Anglo Irish Bank Suisse, η οποία αργότερα εξαγοράστηκε από την ελβετική Hyposwiss – γεγονός που του χάρισε πολύτιμη εμπειρία στον διεθνή τραπεζικό και επενδυτικό τομέα.

Ο Μιγκέλ Μάρκες φαίνεται να έχει εργαστεί και ως διευθυντής στο ξενοδοχείο Pestana CR7 στο Μάντσεστερ, μια πόλη-ορόσημο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όπου αναδείχτηκε σε παγκόσμιο σταρ αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Εμπιστοσύνη και αφοσίωση»

Οι επιχειρηματικές σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο χτίζονται πάνω σε δύο βασικές αξίες: εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο ποδοσφαιριστής προτιμά να συμβουλεύεται μια στενή ομάδα φίλων και συνεργατών, ιδιαίτερα όσους έχουν αποδείξει ότι μπορούν να χειριστούν με διακριτικότητα τις υποθέσεις του. Αντίθετα, οποιοσδήποτε επιδείξει αδιακρισία, απομακρύνεται γρήγορα από τον στενό του κύκλο.

Οι επενδυτικές του επιλογές συχνά αντικατοπτρίζουν τη βαθιά σύνδεσή του με την πατρίδα του, την Πορτογαλία. Σε μία τέτοια περίπτωση, απευθύνθηκε στον Μιγκέλ Μάρκες για να τον βοηθήσει να οργανώσει συναντήσεις με επενδυτές, όταν εξέταζε το ενδεχόμενο να αποκτήσει μερίδιο στην City of Padel, μια λέσχη ρακέτας με έδρα τη Λισαβόνα.

Πριν από λίγα χρόνια, ο Ρονάλντο προχώρησε επίσης -μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας- στην αγορά ενός μεγάλου οικοπέδου στην Quinta da Marinha, ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα παραθαλάσσια θέρετρα γκολφ και κατοικιών της Πορτογαλίας. Το ακίνητο, έκτασης περίπου 9.000 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται υπό ανάπτυξη και αναμένεται να μετατραπεί σε μία από τις πιο ιδιωτικές και ασφαλείς κατοικίες στη χώρα.

Η συμφωνία έκλεισε μέσω μεσαζόντων, χωρίς να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του αγοραστή. Ο πρώην ιδιοκτήτης της γης, Μιγκέλ Σαμπαλιμάουντ, δήλωσε:

«Το έμαθα μόνο την ημέρα που έκλεισε η συμφωνία. Οι μεσάζοντες κράτησαν το όνομα του Ρονάλντο κρυφό μέχρι το τέλος».

Μεταξύ αυτών που προστάτεψαν με απόλυτη εχεμύθεια την ταυτότητα του Ρονάλντο, ήταν και ο Μιγκέλ Μάρκες, ο ήσυχος, χαμηλών τόνων διαχειριστής πλούτου που έχει αναλάβει τη διαχείριση της τεράστιας περιουσίας του κορυφαίου αθλητή. Όταν το Bloomberg επικοινώνησε μαζί του για να σχολιάσει τα οικονομικά του Ρονάλντο, ο Μάρκες αρνήθηκε ευγενικά να απαντήσει, επικαλούμενος λόγους επαγγελματικού απορρήτου.