Η Εθνική Ελλάδας προηγήθηκε στο 62ο λεπτό κόντρα στη Σκωτία, στη συνέχεια όμως δέχθηκε τρία γκολ, ηττήθηκε με 3-1 και βλέπει την υπόθεση-πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 να δυσκολεύει πάρα πολύ πλέον.

Η νίκη ήταν μονόδρομος για την Εθνική ομάδα και θα μπορούσε να πάρει το προβάδισμα από πολύ νωρίς και συγκεκριμένα το 8ο λεπτό, όταν οι Μπακασέτας – Τζόλης συνεργάστηκαν ωραία και ο πρώτος έκανε το γύρισμα για τον Παυλίδη, ο οποίος δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα από το… ένα μέτρο.

Όπως και να έχει, ήταν μια φάση που έδινε την εντύπωση ότι η Ελλάδα μπήκε καλά στο παιχνίδι αλλά η συνέχεια δεν ήταν και τόσο καλή… Στο 14′ ο Μπακασέτας έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κατέληξε κόρνερ και από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάποια αξιόλογη φάση μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε μια ανούσια υπεροχή και δεν κατάφερε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φτάσει στο γκολ, δεν έγινε πραγματικά απειλητική, με τους γηπεδούχους, από την άλλη πλευρά, να μην καταφέρνουν απολύτως τίποτα δημιουργικά.

Φυσιολογικό, επομένως, το 0-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με την Εθνική ομάδα να μπαίνει καλύτερα στο δεύτερο και να απειλεί στο 47′ με την κεφαλιά του Παυλίδη που δεν βρήκε στόχο μετά τη σέντρα του Τσιμίκα. Λίγα λεπτά μετά, στο 54′, η ομάδα του Γιοβάνοβιτς πλησίασε στο γκολ με το στρώσιμο του Παυλίδη για τον Μασούρα, ο οποίος όμως αστόχησε από καλή θέση.

Η Ελλάδα έψαχνε πιο πειστικά το γκολ σε σχέση με το πρώτο μέρος και κατάφερε τελικά να το πετύχει στο 62′: Γύρισμα του Μπακασέτα, ο Παυλίδης εκτέλεσε, η μπάλα κόντραρε και τελικά ο Τσιμίκας με το… δεξί την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1. Αυτό, όμως, δεν έμεινε για πολύ.

Στο 64′ η Σκωτία εκτέλεσε κόρνερ, ο Μαυροπάνος δεν έκανε και το καλύτερο διώξιμο και η μπάλα πήγε στον Κρίστι που πλάσαρε τον Τζολάκη για το 1-1, με το γκολ να μετράει μετά την εξέταση του VAR για οφσάιντ. Πολύ κακή εξέλιξη για την Ελλάδα, με τον Γιοβάνοβιτς να αντιδρά κάνοντας τρεις αλλαγές: Έξω οι Μασούρας, Παυλίδης, Μπακασέτας και μέσα οι Ιωαννίδης, Καρέτσας και Κωνσταντέλιας.

Η Εθνική μας ομάδα είχε χρόνο στη διάθεσή της για να κυνηγήσει το 2ο γκολ, αυτό όμως, δυστυχώς, το πέτυχαν οι γηπεδούχοι στο 80′ με τον Φέργκιουσον, έπειτα από ακόμη μία στατική φάση στην οποία η άμυνα δεν αντέδρασε σωστά.

Αμέσως μετά, στο 82′, ο Κωνσταντέλιας πήγε για την ισοφάριση με κεφαλιά από κοντά αλλά δεν τα κατάφερε και στο 91′ ήταν η σειρά του Καρέτσα να προσπαθήσει, με πολύ ωραίο τελείωμα, αλλά ο Γκαν κατάφερε να αποκρούσει.

Και αφού δεν έγινε το 2-2, έγινε στο 93′ το 3-1 από τον Ντάικς, ο οποίος εκμεταλλεύθηκε το… δώρο του Τζολάκη που έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του, σφραγίζοντας τη νίκη της Σκωτίας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

Δανία 7

Σκωτία 7

Ελλάδα 3

Λευκορωσία 0

Σκωτία (Στιβ Κλαρκ): Γκαν, Χίκι (58′ Ράλστον), Σούταρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΤόμινεϊ, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν, Ντόακ (58′ Γκίλμουρ), Κρίστι (83′ Τίρνι), Άνταμς (83′ Ντάικς).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης (83′ Μάνταλος), Ζαφείρης (83′ Μουζακίτης), Μασούρας (72′ Ιωαννίδης), Μπακασέτας (72′ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Παυλίδης (72′ Καρέτσας).