Συγκινητικές στιγμές στην προπόνηση της Σεβίλλης την Πέμπτη (9/10), με τους συμπαίκτες του Μαρκάο να υποδέχονται με χειροκρότημα τη σύζυγό του, Πάολα, που κατάφερε να βγει νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αποτελεί θέμα συζήτησης τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία για τη νίκη της με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα και γενικά την εξαιρετική πορεία της στο ξεκίνημα της σεζόν, με το κλίμα να γίνεται ακόμη καλύτερο την Πέμπτη (9/10).

Συγκεκριμένα, στην προπόνηση βρέθηκε και η σύζυγος του Μαρκάο, του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού της Σεβίλλης, η οποία μία μέρα νωρίτερα είχε ανακοινώσει μέσω των social media ότι νίκησε τον καρκίνο. Η Πάολα είχε διαγνωστεί με καρκίνο τον περασμένο Ιούνιο, έδωσε όμως τη μάχη της και τα κατάφερε, κάνοντας χαρούμενους τους πάντες στην ομάδα του συζύγου της.

Έτσι, οι Ανδαλουσιανοί την προσκάλεσαν στην προπόνηση και έγινε δεκτή με ένα θερμό χειροκρότημα, παίρνοντας σαν δώρο και μία φανέλα της ομάδας με το Νο8.