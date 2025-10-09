Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος αποτελεί και επισήμως, πλέον, παρελθόν για τον Ερυθρό Αστέρα καθώς ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας τους μετά το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Ο 58χρονος προπονητής είχε αναλάβει το 2023 την ομάδα του Βελιγραδίου, με την οποία κατέκτησε τον τίτλο στην Αδριατική Λίγκα και το νταμπλ στη Σερβία το 2024. Η φετινή σεζόν όμως, εξαιτίας και των προβλημάτων τραυματισμών που αντιμετώπισαν διάφοροι παίκτες, δεν άρχισε καθόλου καλά.

Οι αντιδράσεις, επομένως, των φιλάθλων έφεραν σε δύσκολη θέση τον Σφαιρόπουλο, με τη διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα να αποφασίζει τελικά τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, η οποία επισημοποιήθηκε την Πέμπτη (9/10).

Ο αντικαταστάτης του, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Σάσα Ομπράντοβιτς ενώ ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Ζέλικο Ντρέσλιτς, σε δήλωσή του στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας αποχαιρέτησε τον Έλληνα προπονητή, λέγοντας τα εξής…

«Ύστερα από πολλές συναντήσεις σε επίπεδο συλλόγου και με σεβασμό σε όλες τις θεσμικές διαδικασίες, πήραμε μια απόφαση. Ωστόσο, ως επικεφαλής του συλλόγου, θέλω να τονίσω ότι η πλήρης ευθύνη για αυτή την απόφαση ανήκει αποκλειστικά σε μένα, όχι μόνο ως πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, αλλά και ως άνθρωπος. Δεν έχω το δικαίωμα, ούτε την πρόθεση, ούτε και θα το κάνω ποτέ όσο βρίσκομαι σε αυτή τη θέση, να κρύβομαι πίσω από προπονητές ή παίκτες.

Με δική μου πρωτοβουλία, ως πρόεδρος του συλλόγου, το συμβόλαιο του προπονητή Σφαιρόπουλου ανανεώθηκε στις αρχές του έτους. Θέλω να υπενθυμίσω ότι εργάστηκε σκληρά, με αφοσίωση, πέτυχε επιτυχίες και είναι άνθρωπος με μεγάλες ανθρώπινες αξίες. Αντιμετώπιζε τους αντιπάλους πάντοτε με σεβασμό. Ήταν όλα όσα ένας προπονητής του Ερυθρού Αστέρα πρέπει να αντιπροσωπεύει.

Κοινός μας στόχος ήταν να κατακτούμε τρόπαια και να νικάμε, αλλά και με τη βοήθεια της εμπειρίας και των γνώσεών του από μεγάλα κλαμπ,να ανεβάσουμε μαζί τον σύλλογο σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά, όπως θεωρώ φυσιολογικό στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών, όταν συνεργάζομαι με ειδικούς, ποτέ δεν αναμειγνύομαι στο επαγγελματικό τους κομμάτι και δεν πρόκειται να το κάνω ούτε στο μέλλον με κανέναν προπονητή, καθώς θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να έχουν αυτονομία στη δουλειά τους.

Γνωρίζω ότι αυτή η προσέγγιση ίσως δεν είναι δημοφιλής ή απολύτως σωστή για κάποιους, όμως όταν εμπιστεύεσαι κάποιον και έχεις πίστη στις ικανότητές του, πρέπει να του δίνεις και την ελευθερία να εργάζεται απερίσπαστος και να υλοποιεί τις ιδέες και τα πλάνα του.

Όλα αυτά τα έκανα με την καρδιά μου και χωρίς κανένα προσωπικό συμφέρον, ως φίλαθλος του Ερυθρού Αστέρα και ως πρόεδρος που θέλησε να δείξει εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που σεβόταν τον σύλλογο, τους εργαζομένους του, το σερβικό μπάσκετ, τους φιλάθλους μας και που υπήρξε επιτυχημένος.

Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω στο κοινό τι πέτυχε ο κύριος Γιάννης Σφαιρόπουλος στις δύο του σεζόν στην ομάδα, μεταξύ άλλων, νίκησε τον μεγαλύτερο μας αντίπαλο εννέα φορές συνεχόμενα και κατέκτησε τέσσερα τρόπαια στη σειρά.

Η νέα σεζόν δεν ξεκίνησε καλά, υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό, τους οποίους δεν θα ήθελα να αναλύσω, όμως είναι σαφές ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση. Η θέση μου είναι τέτοια που με υποχρεώνει, παρά τα όσα ειπώθηκαν, να παίρνω δύσκολες αποφάσεις, που δεν μου είναι ποτέ ευχάριστες, ούτε ως άνθρωπος, ούτε ως πρόεδρος. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές. Το συμφέρον του Ερυθρού Αστέρα παραμένει για μένα η απόλυτη προτεραιότητα.

Γνωρίζοντας ότι ο επαγγελματισμός είναι σκληρός και πως μερικές φορές η σκληρή δουλειά, οι καλές προθέσεις και η μεγάλη θέληση δεν αρκούν, θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Γιάννη Σφαιρόπουλο για όσα πρόσφερε στον Ερυθρό Αστέρα μας. Ήταν τιμή μου, ως πρόεδρος, να συνεργαστώ με έναν καλό άνθρωπο, έναν κορυφαίο προπονητή που αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα ως οικογένεια, μας χάρισε χαρές, εργάστηκε με αφοσίωση και μετέφερε την πολύτιμη εμπειρία του, ώστε να κάνει τον μεγάλο μας σύλλογο ακόμη μεγαλύτερο.

Γι’ αυτό, οι πόρτες του Ερυθρού Αστέρα θα είναι πάντοτε ανοιχτές για εκείνον, έναν άνθρωπο που, με ευγένεια και αξιοπρέπεια, εκπροσώπησε τον σύλλογό μας εντός και εκτός γηπέδου και αποτέλεσε μέρος της σερβικής καλαθοσφαίρισης.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον κύριο Γιάννη Σφαιρόπουλο».