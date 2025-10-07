Η Εθνική Ελλάδας έχει μπροστά της τα εκτός έδρας παιχνίδια με τη Σκωτία (9/10) και τη Δανία (12/10) για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και τα νέα είναι ευχάριστα καθώς ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αισθάνεται καλύτερα και θα ταξιδέψει στο Βέλγιο.

Η συμμετοχή του 17χρονου επιθετικού χαφ στους δύο εκτός έδρας αγώνες ήταν αμφίβολη καθώς ήταν άρρωστος, η κατάστασή του όμως παρουσίασε σημαντική βελτίωση και αναμένεται να ταξιδέψει την Τρίτη (7/10) από το Βέλγιο στη Γλασκώβη.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας πέταξε για Σκωτία μετά την προπόνηση της Τρίτης που έγινε στις εγκαταστάσεις του Ρέντη και το μυαλό όλων είναι στον αγώνα της Πέμπτης (9/10), όπου ο στόχος είναι η νίκη-προσπέραση στη βαθμολογία.

Η Εθνική ομάδα είχε αντιμετωπίσει και τον περασμένο Μάρτιο τη Σκωτία στο «Χάμπντεν Παρκ» για τα Play off του Nations League και είχε πάρει μεγάλη νίκη με 3-0, με τον Καρέτσα να είναι εκ των πρωταγωνιστών.