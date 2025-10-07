Αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Ανδρέα Τετέι φαίνεται πως είναι η ΑΕΚ, αφού ο 24χρονος επιθετικός κάνει εξαιρετική σεζόν και οι άνθρωποι της «Ένωσης», που τον παρακολουθούν εδώ και χρόνια, θεωρούν πως τώρα είναι πιο έτοιμος από ποτέ για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο παίκτης έχει συμβόλαιο ως το 2027 με την Κηφισιά και ήδη έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ενώ οι απαιτήσεις της Κηφισιάς ίσως ξεπεράσουν τα 2 εκατ. ευρώ!

Ο 24χρονος άσος είναι πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 4 γκολ (μαζί με τον Τσικίνιο) και δεύτερος σε ασίστ με 2.