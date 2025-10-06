Ιστορική βραδιά χθες στην Τούμπα, καθώς ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό με 2-1 πετυχαίνοντας να κερδίσει τον αντίπαλό του για πρώτη φορά, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο.

Ποτέ στο παρελθόν ο ΠΑΟΚ δεν είχε επικρατήσει του Ολυμπιακού σε αναμέτρηση στην οποία είχε βρεθεί πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στον Πειραιά.

Αντίθετα, σε προηγούμενα ντέρμπι, όπως το 2-1 του 2014 (Αθανασιάδης, Σαλπιγγίδης) ή το 3-2 του 2020 (Πέλκας, Χαβιέ, Άκπομ), οι «ασπρόμαυροι» είχαν προηγηθεί από το πρώτο μέρος.

Η νίκη αυτή αποκτά διπλή αξία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.