Ο Ολυμπιακός κοντράρεται την Κυριακή (5/10) με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον Ροντινέι, τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν αφήσει πίσω τους την ήττα από την Άρσεναλ στο Λονδίνο για το Champions League και θέλουν να πάρουν τη νίκη στην Τούμπα για να παραμείνουν στην 1η θέση με ή όχι την ΑΕΚ για… παρέα και παράλληλα για να αφήσουν στο -5 τους «ασπρόμαυρους».

Η προετοιμασία των πρωταθλητών ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου και τα προβλήματα δεν λείπουν καθώς οι Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, Στρεφέτσα και Ρέτσος αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και δεν είναι διαθέσιμοι.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.