Ο Βαγγελης Μαρινάκης έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια του Champions League, με ομιλία στους παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια του Emirates.

«Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή, όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League. Αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο» είπε ο ισχυρός άνδρας των πρωταθλητών δείχνοντας μπροστά. Και δεν ξέχασε, ότι το καλεντάρι στέλνει τώρα τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Για το πολύ δύσκολο ματς πρωταθλήματος στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. «Την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό και να πάρετε μια σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα. Απόψε ήταν μια βραδιά που παρά το αποτέλεσμα κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια. Προχωράμε και τα καλύτερα έρχονται» συμπλήρωσε.