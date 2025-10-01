Το δικό του μήνυμα σε αυτούς που «καλλιεργούν την τοξικότητα και το διχασμό» έστειλε ο Γιώργος Κουβεντίδης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάνοντας ανάρτηση στα social media με φωτογραφία του Χρήστου Ζαφείρη.

Η σεζόν άρχισε μέσα σε ένα περίεργο κλίμα για τον «δικέφαλο του βορρά» και έτσι συνεχίζεται, μετά και τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας να παίρνει θέση μέσω των social media.

Ο Κουβεντίδης ανέβασε μια φωτογραφία του Ζαφείρη, ο οποίος αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, γράφοντας τα εξής…

«Σ’ αυτούς, που καλλιεργούν την τοξικότητα και το διχασμό, επενδύουν σε αρνητικά αποτελέσματα και στην εύλογη δυσαρέσκεια, που αυτά προκαλούν στον κόσμο, και προσπαθούν να δημιουργήσουν «καταστάσεις», χρησιμοποιώντας παραμύθια χωρίς δράκο (και χωρίς μέτρο) για να πετύχουν τους (γνωστούς) σκοπούς τους , το μήνυμα είναι ένα.

Σας πήρε χαμπάρι κι ο τελευταίος… Θα προστατεύσουμε την ομάδα και την ενότητα, όσο δεν πάει και στο τέλος θα πάρει ο καθένας αυτό που αξίζει. Και αυτή η ομάδα, αλλά και όλος αυτός ο κόσμος που την αγαπά, αξίζουν πολλά…».