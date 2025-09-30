Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί το βράδυ της Τετάρτης (1/10) με την Άρσεναλ στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι άπαντες στην ομάδα του θα πρέπει να είναι ψύχραιμοι.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν άρχισαν και με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση καθώς έμειναν στο 0-0 με την Πάφο στο Καραϊσκάκη και τώρα έχουν μπροστά τους ένα πολύ υψηλό εμπόδιο στο Emirates.

Η αποστολή του Ολυμπιακού είναι πολύ δύσκολη κόντρα σε μια ομάδα που πέρυσι έφτασε ως τον ημιτελικό, παρ’ όλα αυτά ο Μεντιλίμπαρ δεν πανικοβάλλεται και το ίδιο ζητάει από όλους, όπως τόνισε και στη συνέντευξη Τύπου, όπου είπε τα εξής…

Για το γεγονός ότι η Άρσεναλ πάλεψε ως το τέλος κόντρα στη Νιούκαστλ και πήρε τη νίκη στις καθυστερήσεις με ανατροπή: «Αυτό κάνουν οι καλές ομάδες. Προσπαθούν να κερδίσουν μέχρι το τελευταίο λεπτό».

Για το αν υπάρχουν σκέψεις για αλλαγή στο παιχνίδι της ομάδας του ή θα ακολουθήσει την ίδια τακτική: «Αν αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς, γιατί δεν θα ξέραμε πώς να το κάνουμε».

Για το γεγονός ότι η Άρσεναλ μπορεί να ανταπεξέλθει κόντρα σε πολλές τακτικές και ποιο είναι το πλάνο για να τη σταματήσει: «Δεν πρέπει να τρελενόμαστε. Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι γιατί αν είναι να σκεφτόμαστε τι καλό μπορεί να κάνει ο αντίπαλος, τότε ίσως να μην ερχόμασταν καν, να καθόμασταν στον Πειραιά».

Για το αν το πρώτο ζητούμενο για τον ίδιο είναι να παίξει χωρίς φόβο ο Ολυμπιακός: «Είναι σημαντική η νοοτροπία μιας ομάδας, να δείξει θάρρος όταν βγει έξω. Άλλο το να βγεις με σκοπό να αμυνθείς κι να μην προσπαθήσεις καν, ελπίζω να μη γίνει αυτό αύριο. Ελπίζω να παίξουμε με τον τρόπο που ξέρουμε από όταν ήμουν εγώ».

Για το γεγονός ότι ο Αρτέτα δήλωσε πως από τον Ολυμπιακό θα έπαιρνε τον… Μεντιλίμπαρ: «Ευχαριστώ, Μικέλ. Ξέρει πόσο τον αγαπάω, ήμουν προπονητής του όταν ήταν μικρό παιδάκι».

Για το γεγονός πως ο ίδιος δεν έχει ηττηθεί ποτέ στην Αγγλία: «Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά, ελπίζουμε να μην είναι αύριο. Ελπίζουμε να παίξουμε χωρίς φόβο και με πολύ θάρρος. Να παίξουμε με υπομονή».

Για τις έξι επιλογές που έχει για τη μεσαία γραμμή: «Είναι πολύ εύκολο. Είναι καλό να έχεις επιλογές, το κακό είναι να μην έχεις και να πας με ό,τι έχεις. Θα επιλέξω αύριο την καλύτερη δυνατή επιλογή και στη συνέχεια στη διάρκεια του αγώνα αυτόν που θα αλλάξει».

Για την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο γήπεδο: «Σίγουρα θα είναι όμορφη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί θα υποστηρίξουν την ομάδα τους, το ίδιο κάνουν και οι δικοί μας οπαδοί το κάνουν πάντα και θα προσπαθήσουν ξανά. Θα πρέπει να υποφέρουμε στον αγωνιστικό χώρο. Θα μας πιέσει ο αντίπαλος και όλη η ατμόσφαιρα».